المئات من خريجي وطلبة كلية هندسة تقنيات الأجهزة الطبية يتظاهرون أمام وزارة الصحة ببغداد

2019/02/28 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج المئات من طلبة وخريجي كلية هندسة تقنيات الأجهزة الطبية، اليوم الأربعاء، أمام مبنى وزارة الصحة ببغداد، مطالبين بأعادة النظر بقانون رقم ٦ لتدرج الطبي وشمولهم بالتعيين المركزي اسوة بأقرانهم من المهن الصحية الأخرى.وقال احد الطلبة الخريجين والمنسق لتظاهرة احمد محمد جليل " خرجنا اليوم من الخريجين والطلبة بعد ان عجزنا من المطالبات والمناشدات عبر الكتب الرسمية الى وزارة الصحة للمطالبة بتعديل القانون الخاص بنا وشمولنا بالتعيين المركزي اسوة ببقية الكليات والمعاهد الطبيةفيما أوضح المتظاهر "وليد حميد طعمه " ان عملنا هو لايقل اهمية عن باقي الاقسام الطبية كون مهندسً تقنٌيات الاجهزة الطبٌية يعتبر عصب الحيٌاة المؤسسات الصحيٌة وهم الجنود المجهولون الذٌين يٌجعلون عجلة المؤسسات الصحيٌة تدور من خلال نصب وتشغٌل وصيٌانة وادامة ومتابعة الاجهزة الطبٌية فًي المؤسسات الصحيٌة.واشار طعمه الى ان اختصاصنا الدقيٌق يجعلنا من الممكن ان نمارس المهام فًي هذا المجال وباب وزارة الصحة والبٌيئة ٌيكاد ٌيكون الباب الوحيٌد الذي من الممكن ان يسمح لنا وشمولنا بالتعيين.علما ان خريٌجًي المعاهد التقنيٌة قسم الاجهزة الطبٌية مشمولٌين بالتعٌٌين المركزي والقانون اعلاهومن جانبها بينت وزارة الصحة العراقية ان الاشكال لم يقع على عاتقها وهي ليست البوابة لهكذا مطاليب وانما يحتاج قانون من مجلس النواب واستثناء من وزارة المالية لادراج وشمول القسم ضمن التعيين المركزي.

ابوالفضل الخفاجي/بغداد

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