مكافحة اجرام كربلاء: القبض على امرأتين بتهمة السرقة

2019/02/28 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مفارز مكافحة الاجرام في قيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت، الخميس، عن إلقاء القبض على امرأتين في قضاء الهندية شرق المحافظة بعد قيامهن بسرقة عدداً من المحال التجارية.وذكر بيان لأعلام شرطة كربلاء، وتلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، انه "ضمن واجباتها الامنية لتعزيز الامن والنظام وفِي اطار توجيهات قائد شرطة المحافظة اللواء احمد علي زويني وبمتابعة مدير مكافحة الاجرام، تمكنت مفارز اجرام الهندية من القبض على امرأتين بعد قيامهن بسرقة محال للألبسة في قضاء الهندية".

واضاف البيان، انه "بعد ان استخبرت مفارز مكافحة الأجرام بوجود حالات سرقة لأصحاب محلات لبيع الألبسة في سوق الهنديه عملت المفارز وبجهود مبذولة لجمع المعلومات وتعقب المشتبه بهن بكاميرات المراقبة بهدف إلقاء القبض على المتهمتين وتسليمهن الى العدالة".

ولفت البيان، "قامت مفارز مكافحة الاجرام بتعقب المتهمتين ومراقبتهن حيث القي القبض عليهنٌ في احدى سيطرات مداخل المدينة وهن يستقلن احدى العجلات وبعد التفتيش الدقيق وجد بصحبتهنٌ ملابس متنوعه وبعد مواجهتهن بالادله تم اعترافهن بسرقه٣ محال تجاريه وقد تمت إحالتهن الى القضاء لينالن جزائهنٌ العادل".

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