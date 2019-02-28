منتخبنا الأولمبي يعسكر في قطر ويلاقي منتخبها

2019/02/28 | 21:21

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{بغداد: الفرات نيوز} يخوض منتخبنا الاولمبي مباراة ودية امام نظيره القطري، حيث سيعسكر المنتخب العراقي بالدوحة للفترة من 6 الى 18 اذار استعدادا للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا .وسيصل المنتخب العراقي للدوحة في 6 اذار المقبل.ويستعين المنتخب القطري بلاعبي المنتخب الاول ممن هم تحت 23 سنة وكانوا في قائمة الفريق المتوج بكأس اسيا وهم طارق سلمان وبسام الراوي ومحمد البكري.

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