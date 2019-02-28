حليب مجفف ومساحيق غسيل: مصادرة “معمل” يزوّر “ماركات عالمية”

2019/02/28 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس ضبطت الأجهزة المختصة في محافظة الديوانية، الخميس، معملا مُتخفيا، يقوم بتزوير ماركات تجارية عالمية.وقالت دائرة صحة المحافظة في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (28 شباط 2019) إن “فرق الرقابة تمكنت، خلال جولاتها، من ضبط معمل يقوم بتعبئة المواد المختلفة ذات نوعيات رديئة، مثل: الحليب المجفف، ومساحيق الغسيل، ويضع عليها ماركات […]

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