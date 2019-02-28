استنفار في بغداد بسبب الأمطار

2019/02/28 | 21:25

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الخميس، استنفار كوادرها الآلية والبشرية، تحسباً لهطول أمطار غزيرة على ال...





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