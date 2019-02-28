2019/02/28 | 21:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت أمانة بغداد، اليوم الخميس، استنفار كوادرها الآلية والبشرية، تحسباً لهطول أمطار غزيرة على ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
استنفار في بغداد بسبب الأمطار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت أمانة بغداد، اليوم الخميس، استنفار كوادرها الآلية والبشرية، تحسباً لهطول أمطار غزيرة على ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
استنفار في بغداد بسبب الأمطار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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