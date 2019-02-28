خلية الاعلام الامني تعلن تفاصيل وحصيلة انفجار السيارة المفخخة في الموصل

2019/02/28 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الاعلام الأمني، الخميس، عن مقتل مدني واصابة 13 آخرين

نتيجة "اعتداء إرهابي" بعجلة مفخخة كانت مركونة بجانب السياج الخارجي

لمنطقة المجموعة الثقافية في مدينة الموصل.وقالت الخلية في بيان ، إن "اعتداء إرهابيا بواسطة عجلة مفخخة كانت

مركونة بجانب السياج الخارجي لمنطقة المجموعة الثقافية في مدينة

الموصل، أسفر عن استشهاد مدني وجرح ١٣ اخرين، كمعلومات أولية عن

الحادث".وكان مصدر امني في محافظة نينوى افاد بوقت سابق من، اليوم الخميس، بأن

ثلاثة مدنيين اصيبوا على الاقل بتفجير لم تعرف طبيعته في الجانب

الايسر من مدينة الموصل.

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