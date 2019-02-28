توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو تشمل 3 ملفات فساد

2019/02/28 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلقرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، الخميس، توجيه لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في ثلاث قضايا فساد، بحسب وسائل إعلام عبرية.وذكرت وسائل إعلام بينها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن لائحة الاتهام تتضمن تحديد موعد جلسة استماع لنتنياهو في القضايا الثلاث، فيما نشرت ملف لائحة الاتهام المكون من 57 صفحة.وتشمل لائحة الاتهام تفاصيل التهم في القضايا الثلاث، وهي القضية المسماة "الملف 1000"، المتعلقة بتلقي نتنياهو هدايا ثمينة من رجل الأعمال أرنون ميلتشين، مقابل تسهيل الأول صفقة تجارية، والتوسط لدى الخارجية الأمريكية لمنح الثاني تأشيرة سفر مدتها عشر سنوات.وذكرت لائحة الاتهام، أن نتنياهو تلقى من ميلتشين بين عامي 2011 و2016 زجاجات شمبانيا بقيمة 78 ألفا و202 دولار أمريكي، وسجائر فاخرة بقيمة 113 ألفا و907 دولارات.ولدى إضافة هبات وردت في لائحة الاتهام - لم يتم تفصيلها - تبلغ قيمة ما تلقاه نتنياهو وزوجته من ميلتشين قرابة 195 ألفا و95 دولارا، وهي تهمة خيانة الأمانة التي يواجهها نتنياهو.واعتبر رئيس الائتلاف الحكومي في الكنيست (البرلمان) دافيد امسالم، من حزب "الليكود"، في حديث إلى "القناة 13"، أن الهدف من التهم إسقاط رئيس الوزراء في الانتخابات، مشيرا أن ذلك قد ينعكس حاليا ضد نتنياهو والليكود، لكن مع مرور الوقت، وحتى موعد الانتخابات (9 أبريل/ نيسان المقبل) سيزول تأثير ذلك.وأفادت صحيفة "معاريف"، أن نتنياهو يواجه تهمة الرشوة في القضية المعروفة باسم "الملف 4000"، المتعلقة بتقديمه تسهيلات ضريبية لشركة اتصالات بقيمة مليار شيكل، مقابل قيام موقع "واللا" الإخباري المملوك للمدير العام السابق، مالك الشركة شاؤول الوفيتش، بتغطية أخبار نتنياهو وأسرته بصورة إيجابية.وعلى خلفية القضية ذاتها، تسلم الوفيتش أيضا لائحة اتهام ضده بتقديم الرشوة لنتنياهو.أما "الملف 2000" فيتعلق بمساومة نتنياهو، ناشر "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، للتضييق على صحيفة "إسرائيل اليوم"، مقابل قيام الأولى بتغطية إيجابية لنتنياهو وعائلته.وفي هذه القضية، تلقى موزيس وزوجته أيضا لائحتي اتهام لهما بالرشوة.وفي أول رد فعل من حزب "الليكود" الذي يقوده نتنياهو، اعتبر أن توجيه لائحة اتهام، "إطلاق حملة سياسية تستهدفه، وتدخل في الانتخابات العامة ضده"، بحسب ما نقلت عن الحزب "القناة 12".وذكر مكتب رئيس الوزراء أنه سيوجه بيانا عبر وسائل الإعلام الساعة (18:00 ت.غ)، للتعليق على توجيه لائحة الاتهام.

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