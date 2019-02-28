محدث.. الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب قوية خلال فبراير

2019/02/28 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الخميس مع انتهاء مبكر للمباحثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، مسجلة مكاسب شهرية تقارب 4%.





وعلى صعيد البريكست، تقدم وزير في الحكومة البريطانية باستقالته بعد أن صوت مجلس العموم أمس الأربعاء بأغلبية 502 صوت لصالح خطة رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي المعدلة للبريكست التي يمكن أن تؤجل الخروج من الاتحاد الأوروبي والمقرر له في 29 مارس المقبل، مقابل 20 صوتاً رافضاً.





أما فيما يتعلق بالمباحثات التي تمت بين الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية، فإن الجانبين لم يوقعا اتفاقاً بعد انتهائها، على الرغم من تأكيد الرئيس الأمريكي على أن المباحثات كانت مثمرة.





فيما صرح كيم جونغ أون بأنه لم يكن سيأتي إلى مائدة المباحثات مع الرئيس الأمريكي إذا لم يكن مستعداً لنزع السلاح النووي.





وخلال جلسة اليوم، كان قطاع الموارد الأساسية هو الأسوأ أداءً بانخفاض أكثر من 2% على خلفية تجدد التوترات التجارية، لكن بقية القطاعات سجلت أداءً متبايناً.





وعند نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة هامشية 0.06% إلى 372.8 نقطة، مسجلاً مكاسب شهرية تتجاوز 3.9%.





في حين تراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.5% ليسجل 7074.7 نقطة، لكنه سجل مكاسب شهرية في فبراير بلغت 1.5%.





بينما صعد مؤشر "داكس" الألماني بأكثر 0.2% ليصل إلى 11515.6 نقطة، لتصل مكاسبه إلى 3.1% خلال شهر فبراير الجاري.





كما شهد مؤشر "كاك" الفرنسي ارتفاعاً بنحو 0.3% إلى 5240.5 نقطة، مسجلاً صعود بنحو 5% خلال شهر فبراير.





وبحلول الساعة 5:19 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد اليورو أمام الدولار بنسبة هامشية 0.06% ليسجل 1.1377 دولار.





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