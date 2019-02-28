إيقاف قائد ريال مدريد سيرجيو راموس مباراتين

2019/02/28 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إيقاف مدافع وقائد ريال مدريد سيرجيو راموس لمباراتين على خلفية تعمده الحصول على بطاقة صفراء في مباراة أياكس أمستردام بذهاب دور16 لدوري أبطال أوروبا.وبهذا القرار يتأكد غياب راموس عن مواجهة إياب الدور ثمن النهائي ضد أياكس أمستردام الهولندي والمباراة الأوروبية التي تليها أو ذهاب ربع نهائي دوري […]

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