2019/02/28 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجاء في بيان نشره النادي الكاتالوني "توصل برشلونة وجوردي ألبا إلى اتفاق لتمديد العقد للأعوام الخمسة المقبلة، حتى 30 حزيران/ يونيو 2024"، مضيفا "تم تحديد بند فسخ العقد بـ 500 مليون يورو".وكان ألبا صرّح في يناير الماضي قائلا "إنه نادي حياتي.أمضيت ثمانية أعوام (بين 1998 و2005) عندما كنت صغيرا.اضطررت للرحيل ولكني صارعت للعودة مع عائلتي إلى أفضل نادٍ في العالم.أريد أن أنهي مسيرتي مع برشلونة".وخاض ألبا (29 عاما)، الذي تأسس في أكاديمية "لا ماسيا"، بقميص برشلونة 282 مباراة وسجل 14 هدفا منذ عودته الى كاتالونيا قادما من فالنسيا عام 2012. وساهم اللاعب الدولي الاسباني (67 مباراة دولية، 8 أهداف) في فوز فريقه بلقب الدوري وكأس ملك إسبانيا أربع مرات، كما أحرز دوري أبطال اوروبا عام 2015.ووصلت المفاوضات بين الطرفين الى خواتيمها السعيدة بعد فترة حامت الشكوك خلالها حول مستقبل ألبا، الذي كان عبّر في وقت سابق عن عدم رضاه عن كيفية سير المفاوضات.ويتصدر برشلونة "الليغا" برصيد 57 نقطة بفارق 7 نقاط عن وصيفه أتلتيكو مدريد، فيما حجز الاربعاء بطاقته الى المباراة النهائية للكأس على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد بفوزه 3-صفر ايابا بعد تعادلهما 1-1 ذهابا في نصف النهائي.

❗ نادي #برشلونة يجدد عقد @JordiAlba حتى 2024 ❗pic.twitter.com/J9s4p8OKRz

— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 28, 2019

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جوردي ألبا يمدد عقده مع برشلونة حتى 2024) نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جوردي ألبا يمدد عقده مع برشلونة حتى 2024) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي ان سبورت).