المالكي للغانم: العراق والكويت نجحا في تجاوز الإشكاليات التي خلفها النظام السابق

2019/02/28 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، لرئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، اليوم الخميس، أن العراق والكويت نجحا في تجاوز الإشكاليات التي خلفها النظام السابق.

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