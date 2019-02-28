الإعلام الأمني: قتيل و13 جريحًا في تفجير الموصل

2019/02/28 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، عن مقتل شخص بانفجار المجموعة الثقافية في الموصل.

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