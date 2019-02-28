الداخلية تصدر توضيحا بشأن تكليف عبد الهادي بتأدية مهام الوكيل الاقدم

2019/02/28 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الداخلية ،اليوم الخميس، توضيحا بشأن تكليف الفريق موفق عبد الهادي بمهام الوكيل الاقدم.

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