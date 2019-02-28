خاص| البناء والاصلاح يؤكدان على وضع حد لقوات الاحتلال في العراق

2019/02/28 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص

اكد تحالف الفتح، اليوم الخميس، ان تحالفي البناء والاصلاح مصران على وضع حد لتواجد قوات الاحتلال الاميركي في العراق، مبينا ان هناك ضوابط تضمن السيادة الوطنية للبلاد .

وذكر النائب عن التحالف عبد الامير تعيبان في تصريح خاص لـ "الاتجاه الفضائية"، ان "تحالفي البناء والاصلاح جادين على وضع حد للتواجد العسكري الاميركي في العراق وفق ضوابط تضمن السيادة الوطنية للعراق".

واضاف ان "التحالفين مصرين على ضرورة عدم عدم تدخل الولايات المتحدة الاميركية في العراق"، منوها ان "الاتفاق يضمن عدم استخدام الولايات المتحدة للاراضي العراقية من اجل التجسس او التحرش او العدوان على الدول المجاورة للعراق وخاصة الجمهورية الاسلامية في ايران ".

واوضح انه "في الفصل التشريعي المقبل وفي بدايته يوم 5/3 سيكون وضع اليات لمناقشة تواجد القوات الاميركية"، لافتة الى ان "شخصيات وليس كتل سياسية هي التي تنعق وتنادي ببقاء القوات الاميركية من اجل ضمان وحماية مصالحها الشخصية والتغطية على سرقاتها وجرائمها ".

ولفت الى ان "تصريح صالح المطلك في الفترة الاخيرة ببقاء "القوات الاميركية في العراق ما هي الا مناورة للتغطية على سرقاته لاموال النازحين في المنطقة الغربية".

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