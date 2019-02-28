التحالف السعودي يرتكب اكثر من 600 خرق بحق اليمنيين خلال 48 ساعة

2019/02/28 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قال المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد يحيى سريع، “إنه في الوقت الذي بدأت قوات صنعاء بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة، يواصل التحالف السعودي ومرتزقته، مماطلتهم في تنفيذ الاتفاق ويرتكب 644 خرقا خلال الـ48 ساعة الماضية”.وأضاف المتحدث العسكري في بيان صحفي تلقته /المعلومة/، أن “التحالف استهدف منازل ومزارع […]

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