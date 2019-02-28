خاص| سائرون يدعو لإنهاء تكليف المفتشين العموميين واستبدالهم بـ

2019/02/28 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص

دعا تحالف سائرون، الخميس، إلى إنهاء تكليف المفتشين العموميين العاملين بالوكالة واستبدالهم بـ"شخصيات كفوءة"، فيما أكد ضرورة تشريع قانون يمنح المفتشين صلاحيات أكبر ويفك ارتباطهم عن الوزارات.

وقال النائب عن التحالف علاء الربيعي في حديث لـ"الاتجاه برس"، إن "مكاتب المفتشين العموميين في الدوائر والوزارات لم يكن لها دور في الحد من الفساد بل أن جزءا كبيرا منهما كانت تمارس الفساد مع بعض المؤسسات".

وأضاف الربيعي "أننا بحاجة إلى تشريع قانون يقوّم عمل المفتشين العموميين ويمنحهم صلاحيات أكبر، فضلا عن فك ارتباطهم عن الوزارات".

وشدد الربيعي على ضرورة "إنهاء تكليف المفتشين بالوكالة خلال المرحلة المقبلة والمجيء بشخصيات كفوءة ومهنية لكي تأخذ دورها في المكاتب".

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