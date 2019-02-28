كرة السلة.. 3 مباريات في الدوري الممتاز

2019/02/28 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقام يوم غداً الجمعة، ثلاث مباريات ضمن الدوري الممتاز بكرة السلة، ففي قاعة الشعب يلتقي، في الساعة الرابعة عصراً، فريقا الشرطة والتضامن، تعقبها في الساعة

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