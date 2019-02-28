إطلاق سراح كل الصحافيين المعتقلين خلال اعتصام بالجزائر

2019/02/28 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير الاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني بالجزائر في تصريح لوكالة فرنس برس،اليوم، أنه تم اطلاق سراح كل الصحافيين، الذين أوقفوا الخميس خلال اعتصام في

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