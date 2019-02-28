2019/02/28 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الخميس، عن مقتل مدني واصابة 13 آخرين نتيجة اعتداء إرهابي بعجلة مفخخة كانت مركونة بجانب السياج الخارجي لمنطقة المجموعة الثقافية في مدينة الموصل.

وقالت الخلية في بيان، إن "اعتداء إرهابيا بواسطة عجلة مفخخة كانت مركونة بجانب السياج الخارجي لمنطقة المجموعة الثقافية في مدينة الموصل، أسفر عن استشهاد مدني وجرح ١٣ اخرين، كمعلومات أولية عن الحادث".

وأفاد مصدر امني في محافظة نينوى بوقت سابق من، اليوم الخميس، بأن "ثلاثة مدنيين اصيبوا على الاقل بتفجير لم تعرف طبيعته في الجانب الايسر من مدينة الموصل".



انتهى/ ف

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أستشهاد مدني واصابة 13 بـاعتداء إرهابي في الموصل) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أستشهاد مدني واصابة 13 بـاعتداء إرهابي في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).