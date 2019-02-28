الأمانة تعلن استنفار كافة كوادرها الخدمية لمواجهة الإمطار

2019/02/28 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الأمانة في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، أنه" تم استنفار كافة كوادر الامانة الآلية والبشرية، تحسباً لهطول أمطار غزيرة على العاصمة".

وأضافت الأمانة بحسب بيانها، أن" محطاتها وخطوطها الرئيسة والفرعية والطوارئ، مهيأة ومستعدة للعمل بكامل طاقتها في حال تطلب الأمر ذلك".

يشار إلى أن مناطق العاصمة بغداد تشهد منذ، عصر اليوم، استمرار هطول إمطار غزيرة ولا زالت مستمرة لغاية اليوم.

انتهى..م.ر

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