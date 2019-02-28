صالح يستقبل وفدا إيرانيا برئاسة الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت

2019/02/28 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لمكتب صالح اطلع عليه موقع "الغدير"، انه" استقبل رئيس الجمهورية وفدا إيرانيا برئاسة محمد حسن اختري، الأمين العام للمجتمع العالمي لأهل البيت"، مبينا، انه" جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز الروابط بين المسلمين ومواجهة الفكر المتطرف لتعزيز الوحدة الإسلامية".

وأضاف بيان الرئاسة انه" كما تم التأكيد على الاستمرار على خط ونهج المراجع الدينية العليا لما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين".

انتهى..م.ر

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