بالوثيقة: الموارد المائية في ذي قار تعلن تحويل الاجراء لديها الى عقود رسمية

2019/02/28 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وثيقة صادرة عن مديرية الموارد المائية في محافظة ذي قار، اليوم الخميس، عن مباشرة الاجراء العاملين لديها بصفة عقود.وطبقا للوثيقة التي حصلت وكالة وطن للانباء على نسخة منهاأن ” 200 اجير يومي في مديرية الموارد المائية باشروا عملهم بصفة عقود من تاريخ 17/1/2019 في أماكن عملهم السابقة”.وأضافت الوثيقة ، أن ” قرار […]

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