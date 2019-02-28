وزارة الداخليةالعراقية توضح تكليف وكيلها الأقدم لآخر بإدارة منصبه

2019/02/28 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضحت وزارة الداخلية، قرار تكليف وكيل الوزارة الأقدم، لآخر بإدارة منصبه.

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء، سعد معن، في بيان ، إن "وكيل وزارة الداخلية الاقدم عقيل محمود الخزعلي كلف وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق موفق عبدالهادي بتأدية مهامه لحين عودة الوكيل الاقدم من مؤتمر وزراء الداخلية العرب الذي ينعقد في تونس".

وبين ان التكليف جاء "لتمشية أمور الوزارة".

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