رئيس الجمهورية يلتقي بمسؤول كبير في الحزب الديمقراطي الكردستاني

2019/02/28 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس الجمهورية برهم صالح، امس الاربعاء، لاول مرة بمسؤول كبير من الحزب الديمقراطي الكردستاني، منذ توليه رئاسة الجمهورية في تشرين الثاني 2018.

وقال مستشار رئيس الجمهورية حسن جهاد في تصريح صحفي اليوم (28 شباط 2019)، انه "قبل بدء الاجتماع الوطني التشاوري في قصر السلام ببغداد، اجتمع صالح مع ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، واصفا اجواء اللقاء بالايجابي".

واضاف، ان "الديمقراطي كان لديه في السابق مشاكل مع رئيس الجمهورية ويقاطع اجتماعات الرئاسة، لكن ممثل الديمقراطي هوشيار زيباري شارك هذه المرة في (الاجتماع الوطني التشاوري) يوم امس، الاربعاء، في بغداد".

واضاف، ان "زيباري التقى قبل الاجتماع برئيس الجمهورية برهم صالح قبل بدء اعمال الاجتماع التشاوري وهذه خطوة مهمة لكسر الجليد والجمود في العلاقة بين الديمقراطي الكردستاني ورئيس الجمهورية".

وحول زيارة برهم صالح الى اربيل ، قال مستشار الرئيس، "ان من المبكر الحديث عن زيارة صالح لاربيل ، ولكن اجتماع ممثل عن الديمقراطي لاول مرة مع رئيس الجمهورية يعتبر حدثا مهما، مع العلم ان الاجتماع التشاوي الوطني تم تنظيمها باشراف شخصي من رئيس الجمهورية برهم صالح".





وكان الاجتماع التشاوري الوطني كان قد عقد يوم امس، الاربعاء، (27 شباط 2019) بدعوة من رئيس الجمهورية برهم صالح وقد حضره كل من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ونواب ووزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية وقادة الكتل والأحزاب السياسية وشخصيات وطنية وممثلين عن مختلف المكونات العراقية.

جدير بالذكر ان الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني كان قد اعترض بشدة على ترشح برهم صالح عن الاتحاد الوطني لمنصب رئيس الجمهورية، ورشح فؤاد حسين القيادي في الديمقراطي ووزير المالية الحالي لمنافسة صالح، غير ان اعضاء مجلس النواب انتخبوا بالاغلبية برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية الذي يعتبر منصبا شرفيا الى حد كبير، مما اثار امتعاض الديمقراطي وبارزاني بالتحديد وولد قطيعة بين الاثنين.

ا.ح

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