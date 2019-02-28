مجدداً.. الديمقراطي يرفض عودته إلى كركوك قبل تطبيع الأوضاع الأمنية

2019/02/28 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الخميس، رفضه العودة إلى محافظة كركوك، قبل تطبيع الأوضاع الأمنية واشراك قوات البيشمركة بإدارة الملف الأمني بالمحافظة.

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