2019/02/28 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، خلال لقائه رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، الخميس، على ضرورة تجاوز عقبات وآثار الماضي ومخلفات السياسات الدكتاتورية،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عبدالمهدي للغانم: ضرورة تجاوز عقبات وآثار الماضي ومخلفات السياسات الدكتاتورية) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عبدالمهدي للغانم: ضرورة تجاوز عقبات وآثار الماضي ومخلفات السياسات الدكتاتورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).