2019/02/28 | 21:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شدد رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، خلال لقائه رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، الخميس، على ضرورة تجاوز عقبات وآثار الماضي ومخلفات السياسات الدكتاتورية،
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عبدالمهدي للغانم: ضرورة تجاوز عقبات وآثار الماضي ومخلفات السياسات الدكتاتورية) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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