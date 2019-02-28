2019/02/28 | 21:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف مصدر مطلع، الخميس، عن قيام الحزب الديمقراطي الكردستاني بتقديم عرض الى نظيره الاتحاد الوطني يتضمن زيادة في حصته من المناصب لارضائه.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي يحاول ارضاء الوطني الكردستاني بالمناصب ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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