الديمقراطي يحاول ارضاء الوطني الكردستاني بالمناصب

2019/02/28 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع، الخميس، عن قيام الحزب الديمقراطي الكردستاني بتقديم عرض الى نظيره الاتحاد الوطني يتضمن زيادة في حصته من المناصب لارضائه.

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