بالوثيقة: موارد ذي قار المائية تعلن تحويل الاجراء لديها الى عقود رسمية

2019/02/28 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

كشفت وثيقة حكومية صادرة عن الموارد المائية في محافظة ذي قار، اليوم الخميس، عن مباشرة الاجراء العاملين لديها بصفة عقود.

وطبقا للوثيقة التي حصلت شبكة اخبار الناصرية عليها، أن " 200 اجير يومي في مديرية الموارد المائية باشروا عملهم بصفة عقود من تاريخ 17/1/2019 في أماكن عملهم السابقة".

وأضافت الوثيقة ، أن " قرار المباشرة جاء استنادا لقرار مجلس الوزراء المرقم 12 لسنة 2019".

شبكة اخبار الناصرية:

كشفت وثيقة حكومية صادرة عن الموارد المائية في محافظة ذي قار، اليوم الخميس، عن مباشرة الاجراء العاملين لديها بصفة عقود.وطبقا للوثيقة التي حصلت شبكة اخبار الناصرية عليها، أن " 200 اجير يومي في مديرية الموارد المائية باشروا عملهم بصفة عقود من تاريخ 17/1/2019 في أماكن عملهم السابقة".وأضافت الوثيقة ، أن " قرار المباشرة جاء استنادا لقرار مجلس الوزراء المرقم 12 لسنة 2019".انتهى، ت م ع.

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