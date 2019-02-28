همام حمودي يدعو لبرنامج شامل لحل ازمة السكن في البلاد

2019/02/28 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الشيخ د.همام حمودي، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، الى أهمية وضع وتنفيذ برنامج شامل لحل ازمة السكن في البلاد.واكد، خلال لقائه اليوم بمكتبه الخاص بوكيل وزارة الإسكان والاعمار السيد جابر الحساني، ان من القضايا التي ينبغي وضعها في أولويات برنامج الحكومة هي توفير السكن المناسب لابناء الشعب ولاسيما ذوي الدخل المحدود وعوائل […]

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