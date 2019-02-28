المبعوث الأممي إلى سوريا لرووداو: الكورد مشاركون في العملية السياسية

2019/02/28 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأكد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيترسون، اليوم الخميس، 28 شباط، 2019، أن الكورد مشاركون في العملية السياسية بعكس قوات سوريا الديمقراطية، مبيناً أن "هذا يمثل تحدياً في المستقبل".جاء ذلك خلال رد بيترسون على سؤال وجهه مراسل شبكة رووداو الإعلامية في نيويورك، مجيد نظام الدين كَلي.وفيما يلي نص سؤال مراسل رووداو وجواب المسؤول الأممي:رووداو: السيد بيترسون، شكراً لكم.عدم مشاركة الكورد أحد أكبر التحديدات أمام العملية السياسية، كما تعلم فإن الكورد يسيطرون على الجزء الأكبر من سوريا بعد الحكومة السورية، ما رأيكم في هذا؟ وما هي آلية مشاركة الكورد في لجنة إعادة صياغة الدستور السوري؟غير بيترسون، مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا: كما تعلمون فإن الكورد مشاركون في العملية السياسية، لقد اجتمعت مع ممثلي الكورد؛ لكن اعتقد أنك تتحدث عن قوات سوريا الديمقراطية، صحيح هي ليست جزءاً من العملية السياسية، اعتقد أن ذلك سيمثل تحدياً في المستقبل، وينبغي التعامل مع هذا الأمر بطريقة مناسبة.

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