دمشق تهدد بمواجهة اي وجود اجنبي على اراضيها باعتباره “عدو موصوف”

2019/02/28 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أكدت سوريا رفضها ما وصفته بـ”التصريحات العدائية الأمريكية” بالإبقاء على وجود جزء من قواتها على أراضيها مشيرة إلى أنها ستتعامل مع أي وجود عسكري أجنبي دون موافقتها (سوريا) كعدوان موصوف.وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، الدكتور بشار الجعفري، أن سوريا مستعدة للتعاون مع المبعوث الأممي غير بيدرسون لإنجاح مهمته في تيسير […]

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