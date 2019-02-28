خسائر للأصول المالية في نيجيريا بعد نتائج الانتخابات الرئاسية

2019/02/28 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تعرض المستثمرون في نيجيريا إلى خيبة أمل بعد فوز الرئيس محمدو بوهاري بفترة رئاسية جديدة مقابل هزيمة منافسه الذي يعتبر بمثابة صديق للسوق.





وتمكن بوهاري من الفوز بسهولة بفترة رئاسية ثانية لمدة 4 سنوات للدولة التي تعد أكبر منتج للنفط في أفريقيا وسط وعود بإحياء الاقتصاد الضعيف ومعالجة التهديدات الأمنية.





وعلى الجانب الآخر، فإن منافس بوهاري "أتيكو أبو بكر" والذي كان يرى كمرشح مفضل لدى المستثمرين، رفض نتائج التصويت والتي أجريت في عطلة نهاية الأسبوع الماضي متعهداً بالطعن عليها.





وحصل بوهاري على 56% من الأصوات في نيجيريا مقابل 41% لصالح منافسه أبو بكر.





وعانت الأسواق المالية اليوم الخميس، من الخسائر بعد إعلان نتائج الانتخابات، حيث ظلل اللون الأحمر أداء العملة إلى جانب تراجع أسهم قطاع البنوك بأكبر وتيرة منذ عام 2016 فضلاً عن استمرار مؤشر الأسهم الرئيسي في الهبوط لليوم الثالث.





ويواصل مؤشر الأسهم الرئيسي في نيجيريا الهبوط لليوم الثالث على التوالي، حيث تراجع مؤشر "إيه.إس.آي" بأكثر من 1.6% ليغلق في النطاق الأحمر.





وفي الوقت نفسه، انخفض المؤشر الذي يضم أسهم أكبر 10 بنوك في نيجيريا بنحو 4.6% مع إغلاق بورصة لاجوس اليوم، مسجلاً أكبر وتيرة هبوط منذ يونيو 2016.





كما أنهت النيرة النيجيرية تعاملات اليوم مقابل الدولار الأمريكي على تراجع بنحو 0.2% لتصعد الورقة الخضراء إلى 361.070 نيرة.





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