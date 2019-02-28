أمانة بغداد تستنفر كل كوادرها تحسبًا لسقوط أمطار غزيرة في العاصمة

2019/02/28 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، اليوم الخميس، عن استنفار كافة آلياتها وملاكاتها البشرية تحسبا لهطول أمطار غزيرة على مدينة بغداد.

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