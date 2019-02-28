الاتحاد الأوروبي يعاقب راموس بحرمانه مباراتين في دوري أبطال أوروبا

2019/02/28 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، توقيع عقوبة على الإسباني سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، بسبب واقعة حصوله على إنذار في مباراة أياكس أمستردام الهولندي، بذهاب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

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