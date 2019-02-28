مرشح خامس يتقدم لمنصب محافظ كركوك

2019/02/28 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم عضو بارز في الاتحاد الوطني بتشريح نفسه لمحافظة كركوك، الغنية بالنفط والتنازع عليها بين بغداد وأربيل.

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