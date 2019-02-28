كوريا الشمالية: موقفنا من السلاح النووي لن يتغير حتى ولو عرضت واشنطن مفاوضات جديدة

2019/02/28 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال يونغ هو: "من الصعوبة بمكان أن أقول، إن لدى كوريا الشمالية والولايات المتحدة القدرة على الاتفاق في إطار المقترحات الحالية للأطراف"، مشيراً إلى أن بلاده تعهدت بوقف جميع اختبارات الصواريخ والاختبارات النووية.وذكر أن المقترحات التي قدمتها كوريا الشمالية حتى اللحظة تعتبر "أقصى ما يمكن تقديمه في الوقت الحالي"، مضيفا أن بيونغ يانغ لم تطالب خلال القمة بإلغاء جميع العقوبات، بل فقط تلك التي تضر بالاقتصاد المدني.وأكد أن كوريا الشمالية مستعدة لإزالة جميع الأسلحة النووية في يونبون في حالة إلغاء العقوبات جزئيا، موضحا أن بلاده قدمت خلال القمة في هانوي، عرضا حقيقيا للولايات المتحدة.وقال وزير الخارجية الكوري الشمالي إن الزعيمين كيم جونغ أون ودونالد ترامب قاما بحوار جدي وقوي.

انتهى.ص.هـ.ح.

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