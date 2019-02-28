2019/02/28 | 22:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ امانة بغداد تستنفر كافة كوادرها تحسبا لسقوط امطار غزيرة في العاصمة

28/02/2019 22:16:00 PM |

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واع/بغداد/م.ا

أعلنت أمانة بغداد،اليوم الخميس ، عن استنفار كافة آلياتها وملاكاتها البشرية تحسبا لهطول امطار غزيرة على مدينة بغداد .

وذكرت الأمانة في بيان تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "محطاتها وخطوطها الرئيسية والفرعية والطوارئ مهيأة ومستعدة للعمل وبكامل طاقتها في حال تطلب الامر ذلك".

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