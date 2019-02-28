ماهي العقوبة التي وجهها الاتحاد الاوربي لـ راموس !

2019/02/28 | 22:29

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قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، توقيع عقوبة على الإسباني سيرجيو

راموس، مدافع ريال مدريد، بسبب واقعة حصوله على إنذار في مباراة أياكس

أمستردام الهولندي، بذهاب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن "اليويفا قرر إيقاف راموس لمدة

مباراتين بداعي تعمد الحصول على بطاقة صفراء للغياب عن مباراة الإياب

أمام أياكس".وبتلك العقوبة يتأكد غياب راموس عن مباراة إياب ثمن النهائي أمام

أياكس، بجانب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في حالة تأهل ريال

مدريد إلى هذا الدور.

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