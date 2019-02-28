2019/02/28 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد لقمان الفيلي المتحدث بإسم رئيس الجمهورية ان" مشكلات العراق

لايمكن حلها بنص او حوار سريع او اجتماع واحد.

الفيلي، اشار" اثناء استضافته في برنامج "رئيس التحرير"، ان"

الاجتماع التشاوري بين الرئاسات الثلاث وقادة الكتل سيكون دوري ،

لافتا الى ان" الاجتماع بحد ذاته هو مؤشر جيد والكتل السياسية

جميعها كانت تبحث عن حل للازمة.



من جانب اخر اكد الفيلي ان العراق

يحتاج الى مراجعة حقيقية لعلاقاته مع المجتمع الدولي وخاصة امريكا.

من جهته اكد النائب السابق نديم الجابري ان العلاقات العراقية

الامريكية معقدة جدا والعراق محتاج اليها رغم الإخفاقات وان اخراج

القوات الامريكية مغامرة غير محسوبة ، مبينا ان السياسيين في العراق

لايثقون في السياسات الامريكية في المنطقة وهناك عدم ثقة في هذه

العلاقة .



واضاف ان تواجد القوات الامريكية موضوع معقد ولايناقش من

خلال تلك الاجتماعات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما الذي كشفه الفيلي لـ رئيس التحرير حول الاجتماع التشاوري الوطني !) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما الذي كشفه الفيلي لـ رئيس التحرير حول الاجتماع التشاوري الوطني !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).