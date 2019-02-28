تحرير كوردية إزيدية وثلاثة من أولادها من قبضة داعش

2019/02/28 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو- أربيلفي إطار عملية عاصفة الجزيرة في بلدة الباغوز السورية، تم تحرير امرأة كوردية إزيدية وثلاثة من أولادها من قبضة داعش.فقد ذكر إعلام قوات سوريا الديمقراطية أن مقاتليها تمكنوا من تحرير العشرات من النساء والأطفال من قبضة داعش في آخر مواقعه جنوب شرق دير الزور، في بلدة الباغوز.وأضاف أنه في آخر إنجاز لهم في هذا المجال قاموا بتحرير "(جانية خلف) وهي كوردية إزيدية تبلغ 28 عاماً مع ثلاثة من أولادها من قبضة داعش، كانوا قد وقعوا في الأسر في العام 2014 عندما هاجم داعش سنجار وأطرافها، وتم بعد ذلك نقلهم إلى سوريا لاحقاً".جانية، من أهالي قرية رامبوس التابعة لسنجار، ومعها أولادها الثلاثة: فردي 7 سنوات، فريا 5 سنوات، وأحمد 4 سنوات، وهم الآن في مخيم الهول في الحسكة ومن المقرر نقلهم إلى البيت الإزيدي في الجزيرة ثم إلى سنجار، وقد استخدمت هذه السيدة كخادمة في بيوت مسؤولي داعش خلال فترة أسرها.

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