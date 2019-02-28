لمن يريد ربح 5000 دولار.. أول فعاليّة لإنجوت بروكرز في العراق

2019/02/28 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نظمت شركة إنجوت بروكرز، إحدى شركات مجموعة إنجوت، فعاليّة بعنوان "تعلّم 5 أسرار للتداول الناجح واربح 5000 دولار" حول استراتيجيات التداول الناجح في الأسواق الماليّة المحليّة والعالميّة وآخر مستجدات القطاع المالي.



وأقيمت الفعاليّة يوم الأربعاء 27 شباط 2019 في فندق أربيل الدولي، بحضور نخبة من ممثلي الشركة من خبراء ماليّين تتجاوز خبرتهم العشر سنوات في أسواق المال والأعمال.



وخلال الفعاليّة، قدّم خبراء شركة إنجوت بروكرز عروضًا تقديميّة عن طرق تداول الأسهم والسندات وغيرها من الأصول المالية المحليّة والعالميّة، بالإضافة إلى تزويد الحضور بالمعلومات والمعرفة اللازمة لإتقان التداول وإدارة المخاطر لجني الأرباح وتجنّب الخسائر.



كما عُقدت مسابقة للتداول أثناء الفعاليّة لتشجيع المشاركين على اختبار قدراتهم ضمن بيئة تداول تحاكي الأسواق الماليّة وتم منح أفضل متداول جائزة نقديّة قدرها 5000 دولار فور انتهاء المسابقة.وقد لقيت هذه الفعاليّة استحسانًا استثنائيًا من قبل الحاضرين الذين يتطلعون إلى تعزيز معرفتهم بأسواق المال، حيث أبدى أحد الحضور إعجابه بالفعاليّة قائلاً:"أودّ أن اتقدّم بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم بتنظيم هذه الفعاليّة.



لقد ﺗﻌﻠﻤﺖ اﻟﻜﺜﯿﺮ عن التداول المالي واستفدت من المواضيع المهمة التي قدّمها خبراء الشركة وأتطلع إلى حضور المزيد من الفعاليّات القادمة".وإلى جانب تقديم خدمات التداول على الأسهم المحليّة والعالميّة، تفخر شركة إنجوت بروكرز بتقديم مجموعة لا نظير لها من الأدوات الماليّة كصناديق الاستثمار المتداولة والمؤشرات العالميّة ومؤشرات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والسلع الزراعيّة والمعادن الثمينة وسلع الطاقة والعملات الرقميّة والأجنبيّة.لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: https://www.ingotbrokers.com.au إنتهىنبذة عن شركة إنجوت بروكرز:إنجوت بروكرز هي شركة وساطة مالية أستراليّة تأسست عام 2006 على يد سيدة الأعمال إيمان مطلق.



تتميز الشركة بتقديم خدمات التداول على مجموعة متنوّعة من الأدوات المالية كصناديق الاستثمار المتداولة والأسهم والمؤشرات والسلع الزراعيّة والمعادن الثمينة وسلع الطاقة والعملات الأجنبيّة.

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