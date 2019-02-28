2019/02/28 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشف مصدر دبلوماسي روسي أن الولايات المتحدة تحاول إقناع حلفائها في حلف الناتو بخفض مشاركتهم في مؤتمر موسكو للأمن الدولي في أبريل المقبل، من خلال خفض مستوى تمثيلهم فيه.وصرح المصدر في حديث لوكالة “تاس” بأن “واشنطن تحاول الإيحاء لحلفائها في الناتو بأن الدورة الثامنة من المؤتمر الأمني الدولي الذي سيعقد في موسكو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تزج بنفسها لعرقلة مؤتمر موسكو للامن) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تزج بنفسها لعرقلة مؤتمر موسكو للامن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).