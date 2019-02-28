محدث..الذهب يتراجع لليوم الرابع ويفقد 0.7% من قيمته في فبراير

2019/02/28 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، ليكون الهبوط اليومي الرابع على التوالي مع عدد من التطورات التجارية والاقتصادية والجيوسياسية، كما سجل المعدن خسائر شهرية.





وفشلت القمة المنعقدة في فيتنام بين الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية، في التوصل إلى اتفاق بشأن مسألة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وهو ما أرجعه دونالد ترامب إلى طلب غير مقبول من كيم جونغ أون.





وفي مطلع الأسبوع الجاري قرر ترامب تمديد الهدنة التجارية مع الصين والمتعلقة بوقف تطبيق تعريفات جمركية جديدة، وكان مقرراً لها أن تنتهي غداً، وسط تصريحات مختلطة حول المحادثات التجارية.





وصرح الممثل التجاري الأمريكي أمس أن واشنطن وبكين في حاجة للمزيد من الجهد من أجل التوصل لصفقة تجارية بين الطرفين، في حين قال مستشار البيت الأبيض لاري كودلو إن محادثات الأسبوع الماضي حققت تقدماً كبيراً.





وكشفت بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي عن أداء أفضل من التوقعات كما سجل مؤشر "شكياغو" للنشاط الصناعي أكبر وتيرة نمو شهرية بعامين.





وعند تسوية الجلسة، هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.4% أو ما يوازي 5.10 دولار ليغلق التداولات عند مستوى 1316.10 دولار للأوقية.





وتعتبر هذه أدنى تسوية منذ جلسة 14 فبراير كما أنها تمثل الهبوط اليومي الرابع على التوالي.





وبالنسبة لأداء المعدن الأصفر خلال فبراير، فإن العقد الأكثر نشاطاً من الذهب فقد نحو 0.7% من قيمته أو ما يعادل 9 دولارات تقريباً.





وبحلول الساعة 6:51 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بأكثر من 0.4% عند 1314.08 دولار للأوقية.





وخلال تلك الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسي مُسجلاً 96.147.





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