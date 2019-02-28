2019/02/28 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أعلنت شركة "إكسون موبيل" أنها حققت ثالث أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي بالعالم خلال العامين الماضيين ، وذلك قبالة سواحل قبرض في شرق البحر المتوسط.





وقالت الشركة العاملة في مجال الخدمات النفطية عبر بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إن التقديرات الأولية تشير إلى أن الاكتشاف قد يوفر ما يتراوح بين 5 إلى 8 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي (142 مليار إلى 227 مليار مترم مكعب).





وبحسب البيان، فإنه هناك حاجة لمزيد من التحليل خلال الأشهر المقبلة من أجل تحديد إمكانات الموارد بشكل أفضل.





ويعتبر كشف بئر "جلاوكوس 1" هو الثاني في برنامج حفر بئرين في المنطقة رقم 10 قبالة سواحل قبرص.





من جانبه، قال رئيس الشركة "ستيف جرينلي" عبر البيان إن هذه النتائج مشجعة في منطقة استكشافية، مشيراً إلى أنه سيتم تقييم احتمال أن يكون هذا المورد كمصدر للطاقة في الأسواق الإقليمية والعالمية.





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