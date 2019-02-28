المالكي :العراق والكويت نجحا في تجاوز الإشكاليات التي خلفها النظام السابق بفضل وعي وحكمة القيادة في البلدين الشقيقين

2019/02/28 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي بمكتبه مساء اليوم رئيس مجلس الأمة الكويتي السيد مرزوق الغانم والوفد المرافق له .، وفي بداية اللقاء رحب سيادته بالوفد الضيف ، مشيداً بمواقف الكويت تجاه العراق ومؤكداً بذات الوقت على الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين. واشار السيد رئيس ائتلاف دولة القانون الى ان العراق والكويت […]

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