تقرير| قاسم سليماني.. القصة الكاملة للجنرال الذي يحكم العراق

2019/02/28 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليس أشهر من الجنرل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني ولا أخطر منه في ملف التوسع الخارجي العدواني الذي أقرته ايران من خلال ثورتها المشؤومة في عام 1979.فهو الجنرال الذي استطاع تحقيق مبادي ثورة الإرهابيين في قم وطهران بحذافيرها.

قبل صعود سليماني إلى منصبه كقائد لفيلق القدس بالحرس الثوري الايراني.



كانت إيران دولة منكفأة داخل حدودها.



فقط من الداخل ترسل بأموال وأسلحة ودعم مادي لميليشيات مجرمة تواجدت قبل عقود في حضن الملالي.



وفي المقدمة منها ميليشيا حزب الله في لبنان والتي يقودها حسن نصر الله.

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