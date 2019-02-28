2019/02/28 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنفرت امانة بغداد اليوم الخميس ، كوادرها الآلية والبشرية تحسباً لهطول امطار غزيرة على بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مانة بغداد تستنفر ملاكاتها تحسباً لهطول الامطار ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مانة بغداد تستنفر ملاكاتها تحسباً لهطول الامطار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).