إقالة رانييري من تدريب نادي فولهام الانكليزي

2019/02/28 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن نادي فولهام الإنجليزي إقالة مدربه الإيطالي كلاوديو رانييري من منصبه اليوم الخميس، بحسب بيان أصدره النادي على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت.وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر” أن الإنجليزي سكوت باركر، لاعب فولهام السابق، سيتولى قيادة الفريق بشكل مؤقت.وتم اتخاذ هذا القرار بعد سلسلة من النتائج السلبية لفولهام […]

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