2019/02/28 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلن الرئيس الأميريكي دونالد ترامب، الخميس، عن إحكام القوات المدعومة من قبل واشنطن في سيطرتها في سوريا.وقال ترامب في تصريحات لوسائل إعلام، تابعها “ناس”، اليوم، (28 شباط 2019)، إن “القوات المدعومة من قبل واشنطن تحكم سيطرتها على 100 بالمئة من الأراضي التي كانت تحت سيطرة تنظيم “داعش”.وتدعم واشنطن قوات سوريا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: “أصدقاؤنا” في سوريا سيطروا على كامل مناطق انتشار داعش (صور)) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب: “أصدقاؤنا” في سوريا سيطروا على كامل مناطق انتشار داعش (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).