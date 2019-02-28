محنة المؤرخ لما بعد ٢٠٠٣

2019/02/28 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- *حيدر نزار من المؤكد أن المؤرخين العراقيين سيواجهون مأزقاً معرفياً عظيماً في استخدام آلياتهم التدوينية وقدراتهم البحثية في دراسة تاريخ العراق السياسي والاجتماعي بعد عام 2003، وسيبذلون جهوداً استثنائية تشبه إلى حدّ ما جهود منقبي الآثار الأركيولوجيين في اكتشاف الحقيقة وفك رموز هذا التاريخ وطلاسمه وغموضه والتمييز بين الزيف والاصل.ينبه المؤرخ أريك هوبزبوم […]

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